При столкновении автомобиля и бензовоза на Алтае погибли пять человек

В Алтайском крае на Чуйском тракте столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, в результате чего погибли пять человек, четверо из них дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД, передает ТАСС.

ДТП произошло 5 сентября в 21:55 (17:55 по мск) в Бийском районе на 377-м км трассы «Чуйский тракт»

«Произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобилей Honda Stepwgn и DAF с прицепом «Озгул Т22» (бензовоз, тара порожняя), движущимся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В аварии погибла 35-летняя водитель легкового автомобиля и четверо детей трех, семи, 15 и 16 лет, водитель бензовоза пострадал.

30 августа в районе деревни Воробино Ярославского района бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП произошел розлив топлива, а потом начался пожар. По данным МЧС, загорелись два частных жилых одноэтажных дома, вся бригада медиков скорой помощи — водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы (ЦРБ) погибли на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3. ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).