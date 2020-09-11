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Пандемия коронавируса ,  
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Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии

Организаторы десятого фестиваля сообщили, что из-за карантинных ограничений провести его не представляется возможным и пообещали показать запланированную программу в следующем году
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Организаторы Московского международного фестиваля «Круг света» объявили о его отмене в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано на сайте фестиваля.

«С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение десятого Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», — говорится в сообщении.

При этом организаторы пообещали порадовать зрителей «интересными идеями и программой», которые были подготовлены для фестиваля в этом году, в 2021 году.

В 2019 году фестиваль проходил с 20 по 24 сентября, мультимедийные и пиротехнические шоу проходили на шести площадках. Главные постановки в рамках церемоний открытия и закрытия показали на Гребном канале. Открылся фестиваль показом мультимедийного светового мюзикла «Семь нот», а завершился свето-пиротехническим шоу «Код единства».

Достижения фестиваля были несколько раз занесены в книгу рекордов Гиннеса:

  • Самая обширная проекция на водную поверхность — 2018 год;
  • Самое большое одновременное использование огненных горелок — 2018 год;
  • Самая большая мощность светового потока — 2016 год;
  • Самая большая видеопроекция — 2015 и 2016 годы.
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Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Фестиваль организует департамент спорта правительства Москвы.

Из-за эпидемии коронавируса отменили также военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», традиционно проходящий на Красной площади в Москве. Фестиваль был отменен по решению городских властей, он должен был пройти с 28 августа по 6 сентября 2020 года. 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: фестиваль, коронавирус, эпидемия
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