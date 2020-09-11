Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии

Организаторы десятого фестиваля сообщили, что из-за карантинных ограничений провести его не представляется возможным и пообещали показать запланированную программу в следующем году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Организаторы Московского международного фестиваля «Круг света» объявили о его отмене в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано на сайте фестиваля.

«С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение десятого Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», — говорится в сообщении.

При этом организаторы пообещали порадовать зрителей «интересными идеями и программой», которые были подготовлены для фестиваля в этом году, в 2021 году.

В 2019 году фестиваль проходил с 20 по 24 сентября, мультимедийные и пиротехнические шоу проходили на шести площадках. Главные постановки в рамках церемоний открытия и закрытия показали на Гребном канале. Открылся фестиваль показом мультимедийного светового мюзикла «Семь нот», а завершился свето-пиротехническим шоу «Код единства».