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Общество ,  
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Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж

24 сентября в Москве завершился ежегодный международный фестиваль «Круг света». Мультимедийные и пиротехнические шоу прошли на шести площадках. Главные постановки в рамках церемоний открытия и закрытия показали на Гребном канале. Как прошел фестиваль — в фоторепортаже РБК
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фасад Большого театра, 20 сентября
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большой театр, 20 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Большой театр, 24 сентября
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Музей-заповедник «Коломенское», 20 сентября

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Музей-заповедник «Коломенское», 20 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Парк «Останкино», 21 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Парк «Останкино», 21 сентября

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Политехнический музей, 20 сентября

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Политехнический музей, 23 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Политехнический музей, 24 сентября
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Гребной канал, 20 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Гребной канал, 20 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Гребной канал, 24 сентября
Теги: мультимедиа, Круг света, Москва
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