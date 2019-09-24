Общество , 24 сен, 23:21
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Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж
24 сентября в Москве завершился ежегодный международный фестиваль «Круг света». Мультимедийные и пиротехнические шоу прошли на шести площадках. Главные постановки в рамках церемоний открытия и закрытия показали на Гребном канале. Как прошел фестиваль — в фоторепортаже РБК
Фасад Большого театра, 20 сентября
Большой театр, 20 сентября
Большой театр, 24 сентября
Музей-заповедник «Коломенское», 20 сентября
Музей-заповедник «Коломенское», 20 сентября
Парк «Останкино», 21 сентября
Парк «Останкино», 21 сентября
Политехнический музей, 20 сентября
Политехнический музей, 23 сентября
Политехнический музей, 24 сентября
Гребной канал, 20 сентября
Гребной канал, 20 сентября
Гребной канал, 24 сентября