Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж

24 сентября в Москве завершился ежегодный международный фестиваль «Круг света». Мультимедийные и пиротехнические шоу прошли на шести площадках. Главные постановки в рамках церемоний открытия и закрытия показали на Гребном канале. Как прошел фестиваль — в фоторепортаже РБК