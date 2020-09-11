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Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

После подписания Конвенции о запрете химоружия, Россия уничтожила все его запасы. Поэтому нахождение боевых ядов в списке запрещенных к свободной продаже теряет смысл, считают в министерстве
Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте «Кизнер» в Удмуртии
Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте «Кизнер» в Удмуртии (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министерство обороны России предложило внести поправки в указ президента от 1992 года и исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. После этого все запасы химического оружия в стране были уничтожены.

Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
Политика
Министерство обороны России

В связи с этим нахождение боевых отравляющих веществ в перечне запрещенных к свободной реализации не имеет смысла. При этом в список предлагается внести запчасти и комплектующие к средствам защиты от токсичных химикатов. Это, по мнению авторов документа, позволит усилить контроль за их оборотом.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

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В начале сентября власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен ядом, принадлежащим к той же группе, что и боевое отравляющее вещество «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель усмотрела в этом признаки участия Москвы и потребовала разъяснений.

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В Кремле причастность к отравлению Навального отрицают и заявили, что до отбытия в берлинскую клинику «Шарите» ему сделали комплексный анализ в Омске, который не показал в организме оппозиционера наличие ядов.

В 2018 году власти Великобритании обвинили Россию в отравлении боевым ядом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отрицала все эти заявления.

Кроме того, власти заявляли, что ни в СССР, ни в «России» никогда не разрабатывались боевые отравляющие вещества под названием «Новичок». При этом ученые сообщали, что разработка такого яда велась как минимум в трех научных институтах по заказу армии.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Минобороны, отравляющие вещества, новости
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