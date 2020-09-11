Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов

После подписания Конвенции о запрете химоружия, Россия уничтожила все его запасы. Поэтому нахождение боевых ядов в списке запрещенных к свободной продаже теряет смысл, считают в министерстве

Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте «Кизнер» в Удмуртии (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министерство обороны России предложило внести поправки в указ президента от 1992 года и исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. После этого все запасы химического оружия в стране были уничтожены.

В связи с этим нахождение боевых отравляющих веществ в перечне запрещенных к свободной реализации не имеет смысла. При этом в список предлагается внести запчасти и комплектующие к средствам защиты от токсичных химикатов. Это, по мнению авторов документа, позволит усилить контроль за их оборотом.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.