Пандемия коронавируса , 11 сен, 10:45
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В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
В столице за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 698 человек. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
С начала эпидемии инфекцию в Москве выявили у 269 777 человек.
30 июня в столице зафиксировали 745 заражений.
В России количество заболевших увеличилось на 5 504. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.