В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 698 человек. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии инфекцию в Москве выявили у 269 777 человек.

30 июня в столице зафиксировали 745 заражений.

В России количество заболевших увеличилось на 5 504. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.