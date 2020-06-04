МВД занялось разработкой нового правового режима для мигрантов

МВД ведет разработку нового правового режима, единого портала и приложения для мигрантов, на длительный срок приезжающих в Россию. Все эти идеи содержались в предложениях рабочей группы по реформе миграционного режима

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Для всех иностранцев в России будет создана единая информационная платформа, в которой появятся личные кабинеты. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Через эту платформу мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.

Согласно плану, ведомство собирается внедрить новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранцев на территории страны. «Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — заявили в МВД.

Работа будет проводиться в рамках Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.