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МВД занялось разработкой нового правового режима для мигрантов

МВД ведет разработку нового правового режима, единого портала и приложения для мигрантов, на длительный срок приезжающих в Россию. Все эти идеи содержались в предложениях рабочей группы по реформе миграционного режима
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Для всех иностранцев в России будет создана единая информационная платформа, в которой появятся личные кабинеты. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Через эту платформу мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.

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Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Согласно плану, ведомство собирается внедрить новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранцев на территории страны. «Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — заявили в МВД.

Работа будет проводиться в рамках Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

Предложения о создании единого информационного портала, приложения и о реформировании миграционного режима содержались в материалах рабочей группы по реализации концепции. Владимир Путин дал поручение скорректировать концепцию в соответствии с идеями, выработанными рабочей группой, еще в марте. Ответственным по реализации плана был назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В числе предложений, которые одобрил президент, было установление единого миграционного режима долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) для иностранных граждан, которым не требуется получать визу для въезда в Россию; отмена разрешений на временное проживание; разработка положений, которые позволят гражданам, которые нарушили миграционное законодательство, но не представляют серьезной опасности для России, оформить легальный статус без привлечения к ответственности.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Теги: МВД, иностранцы
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