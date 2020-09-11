Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

В Минздраве не исключили обязательную вакцинацию при выезде за рубеж, российскую вакцину начнут производить в Бразилии, власти Грузии заявили о второй волне эпидемии — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1,046 млн человек (плюс 5 363 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 263 человека (плюс 128 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 862,3 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подтвердила, что сделала прививку от коронавируса. По ее словам, у нее поднялась температура до 37,2 и немного болела спина. Неприятные симптомы наблюдались полдня, теперь она чувствует себя хорошо.

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев сообщил о проверке нового способа поддержания тяжелобольных без аппаратов искусственной вентиляции легких. Вместо подключения к ИВЛ больным проводят ингаляции гелий-кислородной смесью. Новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией опробовали в республиканской больнице в Коми. «У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал академик.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на территории этой страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что помимо этого Бразилия готова присоединиться и к клиническим испытаниям вакцины наряду с другими государствами — Мексикой, Индией, а также некоторыми странами Ближнего Востока.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27,73 млн, из них более 899,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились 28,16 млн человек, из них более 909,4 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,36 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,46 млн), на третьем — Бразилия (более 4,19 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 696 тыс.).

Общее число заболевших в мире перешло за отметку в 28 млн. Всего за четыре дня в мире стало больше на 1 млн заразившихся: отметка в 27 млн была пройдена 7 сентября. За месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране. В связи с этим открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, которые были запланированы на 1 октября, перенесут в Грузии на месяц. Новые правила с 10 сентября запрещают проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и т.п.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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