Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ

Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ

Журналист Юрий Дудь получил премию GQ в номинации «Лицо с экрана» как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube». Выступая с благодарственной речью, он призвал «не молчать» о политических проблемах в России

В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе. В Кремле не склонны проецировать заявления с таких мероприятий на общие настроения общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это было бы ошибочным. Определенные точки зрения в Кремле фиксируют, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроением. Есть много состоявшихся оппонентов, которые могли бы разбить эти тезисы», — сказал официальный представитель главы государства.

На вопрос, смотрел ли президент последний документальный фильм Дудя про Беслан, Песков ответил: «Я смотрел, президент — нет. Не совсем правильно говорить на конференс-колле о каких-либо личных выводах и каких-либо личных восприятиях».

Тему Беслана пресс-секретарь назвал историей, которая «касается нашей страны и всего нашего народа, и так всегда будет».