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Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
Журналист Юрий Дудь получил премию GQ в номинации «Лицо с экрана» как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube». Выступая с благодарственной речью, он призвал «не молчать» о политических проблемах в России

В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе. В Кремле не склонны проецировать заявления с таких мероприятий на общие настроения общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это было бы ошибочным. Определенные точки зрения в Кремле фиксируют, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроением. Есть много состоявшихся оппонентов, которые могли бы разбить эти тезисы», — сказал официальный представитель главы государства.

На вопрос, смотрел ли президент последний документальный фильм Дудя про Беслан, Песков ответил: «Я смотрел, президент — нет. Не совсем правильно говорить на конференс-колле о каких-либо личных выводах и каких-либо личных восприятиях».

Тему Беслана пресс-секретарь назвал историей, которая «касается нашей страны и всего нашего народа, и так всегда будет».

В начале сентября Юрий Дудь презентовал на своем YouTube трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, который произошел 1 сентября 2004 года. Жертвами происшествия тогда стали 334 человек, из них 186 — дети.

Политика
Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Днем ранее в Москве прошла церемония награждения премии «GQ Человек года-2019». Дудя признали лучшим документальным режиссером и «главным лицом российского YouTube», присудив ему награду в номинации «Лицо с экрана». Журналист произнес благодарственную речь, в которой призвал не молчать о политических проблемах в России. В частности, он заявил о таких проблемах, как коррупция, фальсификации на выборах, насильственные действия полиции на протестных акциях.

«Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу», — сказал он.

В июле Мосизбирком отказался допускать до прошедших 9 сентября выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов из-за большого количества брака в подписях. Это спровоцировало серию несогласованных протестных акций, которые проходили в центре Москвы в июле и в августе. Самыми крупными из них стали митинги 27 июля и 3 августа. На них полиция, по официальным данным, задержала более 1,6 тыс. человек, более 100 из задержанных оказались позже под арестом. Правозащитники жаловались на насильственный характер действий силовиков на этих мероприятиях.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Беслан, Юрий Дудь
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Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ
Политика
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