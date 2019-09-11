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Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ.

Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал.

Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России. Запись выступления разместил в Twitter «МБХ Медиа».

Он отметил, что «молчание уже перестало быть спасительным оберегом» и прийти могут в любой дом, даже если он «находится на Рублево-Успенском шоссе». «А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу», — сказал Дудь.

Теги: журнал GQ, «Человек года», Юрий Дудь
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