Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ.

Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал.

Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России. Запись выступления разместил в Twitter «МБХ Медиа».

Он отметил, что «молчание уже перестало быть спасительным оберегом» и прийти могут в любой дом, даже если он «находится на Рублево-Успенском шоссе». «А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу», — сказал Дудь.