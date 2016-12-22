Обвиняемый в нападении 9 сентября на росгвардейца попал под арест

Обвиняемый по делу о нападении на росгвардейца на акции 9 сентября Виктор Федосеев отправлен судом под арест. Защита утверждает, что он защищался от избиения

Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

Хамовнический суд Москвы поместил под арест Виктора Федосеева, участника акции против пенсионной реформы 9 сентября, сообщили РБК в пресс-службе суда. Его обвиняют в нападении на росгвардейца.

«В отношении Федосеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября», — заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

По версии обвинения, 24-летний Федосеев ударил сотрудника Росгвардии кулаком в ухо, оставив на нем рваную рану. Вину Федосеева прокурор обосновывает наличием видеозаписи. Против ареста Федосеева, как передает ТАСС, выступала сторона защиты, указывавшая, что обвиняемый получил повреждения в ходе акции и защищался от избиения. От ударов дубинкой по голове он получил черепно-мозговую травму. Обвинение мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Помимо Федосеева в ходе несогласованной акции в Москве был задержан Василий Костылев, также обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

9 сентября более чем в 20 городах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они не были согласованы. В​сего, согласно данным «ОВД-Инфо», полиция задержала​ по всей России около 1,2 тыс. человек. Больше всего задержанных было на несогласованной акции в Санкт-Петербурге — 623 человека. Полиция приводит другие оценки числа задержанных. Так, по данным МВД, по итогам акции в Санкт-Петербурге были задержаны 100 демонстрантов.