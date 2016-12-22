Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице «Звезды»

Путин во время визита на предприятие «Звезда» в Приморском крае услышал от рабочих данные о средней зарплате, не совпавшие с данными отдела кадров. Стенограмма разговора с сайта Кремля была удалена вскоре после публикации

Владимир Путин (справа) (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин посетил ​судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье и пообщался с местными рабочими. Во время общения президента с сотрудниками отдел кадров и сами рабочие разошлись в оценке размера средней зарплаты на предприятии. Видео встречи размещено на сайте Кремля.

Дальневосточный завод «Звезда» является ведущим предприятием по ремонту подлодок Тихоокеанского флота. В 2009 году на заводе был заложен новый судостроительный комплекс, на который и приехал Владимир Путин. На новой верфи президент принял участие в закладке танкера «Санкт-Петербург» класса «Афрамакс». Вместе с ним на церемонии присутствовал глава «Роснефти» Игорь Сечин. После торжественной церемонии на танкере Путин и Сечин направились к рабочим.

Изначально на сайте Кремля была также размещена стенограмма общения главы государства с работниками предприятия. Однако, как заметила «Новая газета», позднее расшифровка разговора была удалена. Тем не менее она сохранилась в кеше Google.

Путин подошел к рабочим и обратился к ним: «Здравствуйте! Как вам поживается? Как работается?». «Прекрасно работается, хорошо», — ответили президенту из толпы. Путин задал вопрос о зарплате стоящей перед ним женщине. Она, замявшись, сказала, что она «начальник» и получает 100 тыс. руб. «А средняя на предприятии примерно какая? Около 90 [тыс. руб.]?» — спросил Путин. В это время из толпы послышались отдельные реплики с возражениями: «Нет, что вы! 30–40 тыс.», — сказала работница, стоявшая за президентом.

Этим замечаниям из толпы президент удивился. «30–40 — это как по краю, — отметил глава государства. — Я знаю: в крае средняя — 40». После короткой паузы в разговор вновь вмешалась женщина, беседовавшая с президентом: «Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тыс.». «Ну, отдел кадров знает», — сказал Путин.

Видео: kremlin.ru

После удаления стенограммы разговора с рабочими на сайте Кремля сохранилась сама видеозапись и сообщение пресс-службы о посещении президентом предприятия. «Владимир Путин кратко пообщался с рабочими. Президент отметил уникальность строящегося судостроительного комплекса и реализуемых здесь производственных проектов. В ходе беседы глава государства также указал на необходимость своевременного решения социальных вопросов, касающихся, в частности, строительства жилья, детских садов, школ в регионе», — описывался в сообщении разговор главы государства с рабочими.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 42,4 тыс. руб. Самые высокие зарплаты, по данным статистического ведомства, выплачиваются в северных регионах и в Москве: в Ямало-Ненецком автономном округе россияне получают в среднем 100,6 тыс. руб. в месяц; в Чукотском автономном округе — 98,4 тыс. руб.; Москва и Магаданская область оказались в рейтинге на третьем месте — 82,4 тыс. руб.

Вместе с тем Росстат зафиксировал большой разброс уровня зарплат по регионам: так, в Ивановской области, на расстоянии примерно 200 км от Москвы, средняя зарплата составляет уже 24,9 тыс. руб. Самый низкий уровень средней зарплаты в России установился в Алтайском крае (24,3 тыс. руб.) и в Карачаево-Черкесии (24,6 тыс. руб.).