Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в стране получают жители северных регионов и Москвы. Это следует из данных Росстата, внимание на которые обратила «Российская газета».

Средняя зарплата по всей стране составляет 42,5 тыс. руб. Самые высокие зарплаты Росстат зафиксировал в Ямало-Ненецком автономном округе: там россияне получают в среднем 100,6 тыс. руб. в месяц. Следом идет Чукотский автономный округ — 98,4 тыс. руб. Москва и Магаданская область оказались в рейтинге на третьем месте — 82,4 тыс. руб.

Статистики пришли к выводу, что самыми прибыльными для работников являются сфера воздушного и космического транспорта: работающие в этих отраслях граждане получают в среднем в месяц по 161,7 тыс. руб. Добывающие нефть и природный газ получают по 123,1 тыс. руб., а производители табачных изделий — по 111,2 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты — у жителей Алтайского края (24,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (24,6 тыс. руб.), Ивановской области (24,9 тыс. руб.) и Чечни (25 тыс. руб.). Меньше всего в России ценят работу тех, кто шьет одежду (20,8 тыс. руб.), производит мебель (23,4 тыс. руб.), а также производит кожу и шьет из нее различные изделия (24,5 тыс. руб.).

В августе Росстат отчитался о реальных доходах россиян. По данным ведомства, в июле реально располагаемые гражданами страны доходы выросли в годовом выражении на 2%, а средняя зарплата за этот же период увеличилась на 8%. Однако эти показатели ниже тех, которые были получены в июне, когда реальные доходы и зарплата россиян сократились на 4,7 и 7,3% соответственно.