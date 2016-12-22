Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян, который Росстат фиксирует с февраля 2018 года, в мае серьезно замедлился и составляет всего 0,3% в годовом выражении. В месячном же выражении доходы россиян упали сразу на 9,3%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отчиталась о резком замедлении роста реальных доходов россиян: в годовом выражении, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года, они увеличились только на 0,3%. Данные о социально-экономическом положении России в январе—мае 2018 года опубликованы на сайте ведомства.

В первые месяцы 2018 года реальные доходы россиян росли куда быстрее — на 5,7% в апреле, на 4,7% в марте и на 4,4% феврале. Однако до этого на протяжении четырех лет в России фиксировался спад реальных доходов (в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%), сменившийся ростом только в январе 2017 года, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. руб. в виде «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

В месячном выражении — по сравнению с апрелем 2018 года — реальные доходы россиян в мае упали сразу на 9,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен. По данным Росстата, потребительские цены в мае 2018 года выросли в России в среднем на 0,4%, при этом бензин подорожал сразу на 5,6%.

В номинальном выражении денежные доходы населения — то есть доходы в среднем на душу населения — в мае 2018 года составили 30 438 руб. Это на 4% выше, чем в мае прошлого года, но ниже, чем в апреле этого года, на 8%.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая 2018 года составила 43 815 руб., что на 9,9% выше, чем годом ранее.

Во время прямой линии, которая состоялась 7 июня, президент Владимир Путин заявил, что Россия добилась устойчивого роста доходов граждан.

«Мы вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%», — заявил он тогда. «Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть», — добавил он.

По данным Росстата, добиться остановки падения реальных располагаемых доходов россиян удалось в феврале 2018 года. До этого доходы россиян падали четыре года подряд. В методологии Росстата доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи.​