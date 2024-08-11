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В Лондоне появилась седьмая за неделю работа Бэнкси

В Лондоне появилась седьмая за неделю работа Бэнкси
Бэнкси с начала недели ежедневно рисовал на объектах в Лондоне разных животных. Последней работой стало изображение стаи пираний на полицейской будке, рисунок напоминает аквариум. Две работы художника уже сняли

Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Седьмая с начала недели работа художника Бэнкси появилась в центре Лондона. Ею стало изображение стаи пираний на полицейской будке, фото работы опубликовано на странице художника в Instagram (владелец соцсети — компания Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Бэнкси нарисовал пираний на прозрачной полицейской будке, издалека она теперь напоминает аквариум. Будка находится на холме Ладгейт-Хилл, неподалеку от собора Святого Павла.

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С понедельника, 5 августа, Бэнкси ежедневно создавал на объектах в Лондоне новые работы, все они были посвящены животным.

  • Первой работой художника стало изображение козла на стене здания на юго-западе Лондона.
  • Во вторник в том же районе Бэнкси нарисовал двух слонов, тянущихся к друг другу из заколоченных окон.
  • Затем на мосту железнодорожного вокзала в восточной части Лондона появился рисунок трех обезьян, раскачивающихся на сооружении.
  • Четвертой работой стал воющий волк, изображенный на спутниковой тарелке. Ее впоследствии сняли вместе с рисунком. В пресс-службе Бэнкси Би-би-си заявили, что, по их мнению, работа была украдена.
  • Пятой работой стало изображение двух пеликанов, поедающих рыбу, над козырьком бара на севере Лондона.
  • Шестым оказался рисунок потягивающегося кота на пустом и потрепанном рекламном щите на северо-западе Лондона. Работу сняли через несколько часов после ее появления.

Все работы художника, кроме седьмой, были выполнены черной краской. Бэнкси никак не комментировал новые работы.

Бэнкси скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В ноябре 2023-го Би-би-си опубликовала старое интервью с Бэнкси, где тот подтвердил, что его зовут Робби.

Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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