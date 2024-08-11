WSJ сообщила о положительном влиянии «Оземпика» на сексуальную жизнь

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Некоторые пациенты, принимающие препарат «Оземпик» от Novo Nordisk для похудения, также отметили положительные изменения в сексуальной жизни после его приема, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

35-летняя Жаклин Смит рассказала, что до использования «Оземпика» занималась сексом с мужем несколько раз в неделю, но на фоне приема препарата секс стал ежедневным. Супруг женщины заявил, что ему «нужен перерыв». С прекращением приема препарата ее сексуальное влечение уменьшается. Еще одна пациентка, 41-летняя Даниэль Доллар, рассказала, что с «Оземпиком» у нее с мужем возникла «новообретенная близость». Кроме того, обе женщины сбросили лишний вес. Некоторые женщины, принимавшие препарат и имевшие проблемы с фертильностью, сообщали о беременностях во время применения «Оземпика».

WSJ отмечает, что в Сети обсуждают как позитивные эффекты для интимной жизни при приеме «Оземпика», так и отрицательные. «Эти препараты действительно действуют в тех же частях человеческого мозга, которые отвечают за удовольствие и сексуальный интерес у мужчин и женщин», — рассказал репродуктивный эндокринолог и клинический профессор Университета Джорджа Вашингтона Джеймс Саймон.

В Novo Nordisk сообщили, что отслеживают сообщения о побочных реакциях на свой препарат, включая сексуальную дисфункцию.

Действующее вещество «Оземпика» — семаглутид. Он входит в состав препаратов «Вегови» (его тоже выпускает Novo Nordisk), а также препараты-аналоги от российских производителей, которые были выпущены после прекращения поставок «Оземпика»: «Семавик» от «Герофарма», «Квинсента» от «Промомед Рус», «Инсудайв» от «ПСК Фарма».

Лекарства на основе семаглутида применяют не только для похудения: с их помощью борются с сахарным диабетом, но не только, отмечает WSJ. Также они могут быть эффективен при заболеваниях печени, связанных с алкоголем, и снижать риск заболеваний сердца и почек.