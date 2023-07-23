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На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой

Полиция завела два уголовных дела после массовой драки со стрельбой на Сахалине

В городе Долинске на острове Сахалин произошла драка со стрельбой, возбуждены два уголовных дела, сообщило управление МВД по области в своем телеграм-канале.

Дела возбуждены по статьям о хулиганстве (213 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК). Проводятся оперативно-следственные действия.

Драка, в ходе которой были слышны выстрелы, произошла 22 июля возле магазина на проспекте Победы. После потасовки ее участники, пытаясь скрыться, попали в ДТП. Троих человек задержали. Позже полиция установила еще троих участников драки, проводится проверка.

Потасовка произошла у супермаркета «Первый семейный», рассказал АСТВ очевидец. По данным телеканала, в драке участвовали около десяти человек: мужчины таранили друг друга на автомобилях, избивали палками, один из участников конфликта стрелял в остальных.

В ходе драки были выбиты стекла и прострелены колеса автомобиля Infiniti, рассказал АСТВ еще один очевидец. По его словам, водитель машины проехал по клумбе и «снес шлагбаум с корнем». Другой собеседник телеканала позже заметил этот же автомобиль неподалеку от бывшего поста ГАИ на выезде из города, рядом с машиной лежал окровавленный мужчина. На место приехал другой автомобиль, из него вышли люди, которые взяли раненого и увезли.

Теги
Сахалин драка полиция массовая драка стрельба
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