Кинофестивалю в Выборге вернули название «Окно в Европу»

Кинофестивалю «Окно в Европу» в Выборге вернули прежнее название по просьбе губернатора

Выборгскому фестивалю вернули прежнее название «Окно в Европу» по просьбе губернатора Ленобласти Дрозденко. «Петр I открывал окно в Европу, не нам его закрывать», — сказал он

Выборгскому кинофестивалю вернули название «Окно в Европу» после призыва губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в ходе выступления на церемонии закрытия, сообщается на сайте мероприятия.

«Я прошу вернуться к старому названию фестиваля «Окно в Европу». Петр I открывал окно в Европу, не нам его закрывать. Если хотят закрывать, пусть попытаются закрыть с той стороны», — сказал Дрозденко.

Видео своего выступления он опубликовал в телеграм-канале.

Генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян, выходя на сцену объявлять его закрытым, назвал мероприятие «Окно в Европу», отмечается в сообщении на сайте.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит в Выборге ежегодно с 1993-го. В мае стало известно его переименовании в «Выборг».

«Как известно, ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Фестиваль российского кино в Выборге остается событием, нацеленным на культурный диалог. К тому же, в свете происходящих в мире событий, нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры», — прокомментировали ТАСС позже изменения в оргкомитете смотра.

Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры России и правительство Ленинградской области.