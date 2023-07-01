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На фестивале под Новгородом прервали исполнение песни из-за слова «война»

На рок-фестивале под Великим Новгородом прервали исполнение песни из-за слова «война»
Новгородская группа «Смена» на рок-фестивале у озера Ильмень исполняла песню со словами «никто не желает войны». Ее выступление прервали из опасений, что музыканты «пели себе на статью»
Группа &laquo;Смена&raquo;
Группа «Смена» (Фото: pds53 / VK)

В Новгородской области на рок-фестивале «Рокот над Ильменем» (проходил при поддержке губернаторского проекта «Новгородское лето») выступление местной группы «Смена» прервали из-за строк со словом «война» в песне, сообщил РБК один из организаторов мероприятия Александр Рыжков.

«Действительно, был такой инцидент. Строчка «В стране мечты никто не желает войны...» немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — сказал он.

Рыжков добавил, что были опасения из-за риска для группы попасть под статью о дискредитации армии. По его словам, в соглашении, которое музыканты подписывали перед выступлением, был пункт о запрете дискредитации Вооруженных сил России. «Ребята, по-честному, были не совсем правы. Я считаю, что администрация поступила абсолютно правильно», — заключил Рыжков.

В пресс-службе губернатора Новгородской области отметили, что концепция фестиваля «Новгородское лето» «не предусматривает политики и других подобных высказываний».

«Коллег действительно просили не упоминать слово «война» в песне. К сожалению, они не прислушались к просьбам. Поэтому организаторы приняли решение попросить их дальше не продолжать выступление. Музыканты повели себя достойно и не стали выяснять отношения и портить людям праздник. За что им огромное спасибо», — сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

РБК обратился за комментарием к представителю группы «Смена».

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«Рокот над Ильменем» проходил с 23 по 25 июня под Великим Новгородом, в расположенном в северной части озера селе Старое Ракомо. Хедлайнерами на фестивале были группы «Монгол Шуудан», «Черный обелиск», «Тролль гнет ель» и «Северо-Запад»; кроме того, в нем участвовали новгородские и петрозаводские коллективы.

«Смена» — это музыканты из города Старая Русса (расположен примерно в 100 км от Великого Новгорода, к югу от озера Ильмень). В группе фестиваля во «ВКонтакте» сказано, что та играет «бодрый панк с бескомпромиссными текстами». Согласно расписанию, выступление «Смены» состоялось 24 июня.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
дискредитация армии Новгородская область рок-музыка
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