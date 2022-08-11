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Суд дал до 14 лет напавшим на чиновника Росимущества членам самарской ОПГ

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Красноярский районный суд Самарской области дал реальные сроки девяти фигурантам дела о нападении на главу территориального управления Росимущества Самарской области, cообщила пресс-служба управления СК по региону.

«Судом участники организованной преступной группы признаны виновными в совершении указанных преступлений, шестерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет [и] шести месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

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Еще одному осужденному дали условное наказание. Лидеры ОПГ получили 13 и 14 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Всем осужденным вменяли совершение преступлений по разным статьям. Наказание назначали в зависимости от их тяжести и роли, которую сыграл каждый из них. Осужденных признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести организованной группой с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). Также следствие доказало, что некоторые из них умышленно причинили легкий вред здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) людей, нарушили неприкосновенность жилища (п. «г» ч. 1 ст. 139 УК), вымогали деньги в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК), портили или уничтожали чужое имущество путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК).

Суд признал убедительными доказательства следствия, которое полагало, что в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин — Андрей Филимошин и Василий Грак — создали ОПГ и вовлекли в нее семь человек. В течение последующих трех лет участники группы нападали на граждан и портили их имущество по заказу не установленных следствием лиц, отметили в прокуратуре. Всего удалось доказать 13 таких эпизодов. В общей сложности от действий осужденных пострадали 11 жителей региона, подсчитали силовики.

От действий осужденных в ноябре 2018 года пострадал в том числе руководитель территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев, отметили в Следственном комитете. В то время он занимал должность врио руководителя управления Росимущества по Москве. Четыре участника ОПГ ворвались в его дом в поселке Кириллинский в Самарской области, избили хозяина и ударили его ножом в грудь. Мужчину госпитализировали.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram назвал дело беспрецедентным и уточнил, что в 2020 году Филимошина перевели из СИЗО под домашний арест. Он раскритиковал следствие за решение не устанавливать заказчика преступлений.

По словам депутата, пострадавший глава управления Росимущества Кинжабаев заявил в ходе слушания, что считает организатором покушения на себя владельца компании «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова, который ранее ему угрожал. Хинштейн указал на связь Сапрунова и других потерпевших, в том числе члена совета директоров «Жигулевского пива» Виктора Догушева и экс-директора предприятия Геннадия Карташова.

Сапрунов, по словам Хинштейна, подтвердил на суде, что знаком с Филимошиным более 20 лет. Депутат также добавил, что председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил арест Филимошина, Александр Ефанов лично признался ему, что дружит с Сапруновым.

РБК обратился за комментарием в компанию «Жигулевское пиво».

Теги
Самара уголовное дело приговор Росимущество ОПГ
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