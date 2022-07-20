Мосгорсуд вынес приговоры заказчику и киллерам Шараповской ОПГ

Мосгорсуд приговорил двух участников ОПГ к пожизненному сроку лишения свободы, еще двое получили 22 и 24 года колонии строгого режима. Им вменяют серию заказных убийств предпринимателей в Москве и Дагестане в составе банды

Этапирование одного из членов организованной преступной группы «Шараповские» (Фото: РИА Новости)

В среду, 20 июля, в Московском городском суде зачитали приговор участникам ОПГ Шараповские, которых признали виновными в двух убийствах в Москве, совершенных в 2007 году, и в покушении на убийство в 2013 году, которое им не удалось довести до конца, передает корреспондент РБК. Их действия квалифицировали как убийство по найму двух лиц, сопряженные с бандитизмом.

Организатор убийств Рабадан Магомедвалиев, руководитель компании ООО «Союзмрамор», получил 24 года колонии строгого режима (из них 10 лет тюрьмы). Именно по его заказу были совершены убийства.

Шамсутдин Джамалутдинов, который играл роль посредника, приговорен к 22 годам колонии строгого режима (из них 5 лет тюрьмы). Наемные киллеры — Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров — получили пожизненные сроки.

Ахмедутдинов и Мухтаров выполняли заказы на устранение бизнес-конкурентов Магомедвалиева. В апреле 2007 года в Москве на улице Пырьева они убили бизнесмена Курбанова. В ноябре этого же года в Москве на улице Наметкина их жертвой стал юрист Исмаилов. В мае 2013 года киллеры открыли стрельбу по предпринимателю Эрбагиеву, который остался жив, благодаря быстро оказанной медицинской помощи.

В ходе обысков, прошедших по местам проживания в Москве и Дагестане, у злоумышленников изъяли арсенал оружия, в который входили пистолеты разных калибров и систем, автоматы и пулемет Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, пулемет РПГ, а также мины, противотанковые гранатометы и большое количество боеприпасов.

О пресечении деятельности группировки Шараповские в ноябре 2019 года сообщал Центр общественных связей ФСБ. Тогда говорилось, что участники этой ОПГ причастны к совершению теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда в результате покушения на мэра Саида Амирова 18 человек погибли, более 90 получили ранения.

Организаторы покушения подполковник полиции Зубайр Муртузалиев и руководитель Пенсионного фонда Буйнакского района Дагестана Тимурлан Алиев в 2000 году получили пожизненные сроки лишения свободы.

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В ФСБ сообщали, что в состав группировки в общей сложности входило 250 человек, в том числе сотрудники МВД по Дагестану, члены республиканской адвокатской палаты.

Источник, близкий к МВД Дагестана, сообщил РБК, что группировка была названа по имени Шарапутдина Мусаева, влиятельного дагестанского бизнесмена конца 1990-х. В апреле 2005 года Мусаев был убит в Москве на съемной квартире вместе со своей подругой.