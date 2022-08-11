Суд вынес Шестуну новый приговор за угрозы судье и оскорбление пристава

Приговор касается заседания в декабре 2020 года, когда Шестуну дали 15 лет лишения свободы. Суд признал бывшего главу Серпуховского района виновным в угрозах судье, неуважении к суду и оскорблении представителя власти

Александр Шестун (слева) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Домодедовский городской суд добавил полгода колонии строгого режима к сроку бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, ранее осужденного по делам коррупционной направленности, сообщается в Telegram прокуратуры Московской области.

Суд признал Шестуна виновным в угрозах судье (ч. 1 ст. 296 УК), неуважении к суду (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

Суд установил, что 21 и 25 декабря 2020 года, когда Подольский городской суд оглашал приговор Шестуну, экс-глава Серпуховского района в присутствии журналистов «высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью в отношении судьи», а также «оскорбил участников судебного разбирательства и судебного пристава».

По словам адвоката Михаила Трепашкина, экс-глава Серпуховского района Подмосковья частично признал вину в оскорблении, но отверг вину в высказывании угроз. Приговор в силу пока не вступил.

Адвокат Шестуна Олег Белов через несколько дней после заседания, о котором идет речь, говорил, что его подзащитный на протяжении всего следствия был «предельно корректен, абсолютно вежлив и ни разу не перебил судью». «Его нервы не выдержали после того, как он понял, что все доказательства невиновности отвергнуты судьей по основаниям, далеким от принципа объективности и справедливости, и после этого только его поведение стало, возможно, иным, нежели чем вежливое и корректное», — сказал тогда Белов. Сторона обвинения требовала добавить Шестуну еще семь месяцев лишения свободы.

25 декабря 2020 года суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, назначил ему штраф 49 млн руб. и на восемь лет лишил права занимать должности на службе в органах власти. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн руб.

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Бывшего главу Серпуховского района признали виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

По версии следствия, в 2008–2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб. Помимо этого, как заявила сторона обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в период с 2012 по 2018 год передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун не признает вину и считает свое преследование политически мотивированным. Перед тем как его арестовали, Шестун опубликовал на YouTube несколько обращений к президенту Владимиру Путину, в которых рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная».