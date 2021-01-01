Адвокат Шестуна допустил возбуждение дела за оскорбление судьи

Александр Шестун (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Против приговоренного к 15 годам колонии за получение взяток и мошенничество экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна могут возбудить дело за оскорбление судьи. Об этом РБК сообщил его адвокат Олег Белов.

Вероятность возбуждения уголовного дела за оскорбление судьи есть, и она «высокая», рассказал Белов. «Все процедуры судебные фиксируются на аудиозапись. Кроме того, в зале находились судебные приставы и сотрудники силовых подразделений, которые, конечно же, подтвердят эти факты, журналисты все видели. Думаю, реакция со стороны судейского сообщества последует», — сказал он.

По словам адвоката, на протяжении всего следствия Шестун был «предельно корректен, абсолютно вежлив и ни разу не перебил судью». «Его нервы не выдержали после того, как он понял, что все доказательства невиновности отвергнуты судьей по основаниям далеким от принципа объективности и справедливости, и после этого только его поведение стало, возможно, иным, нежели чем вежливое и корректное — и это было соответственно на протяжении чтения приговора», — пояснил Белов.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Московской области.