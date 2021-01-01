Адвокат Шестуна допустил возбуждение дела за оскорбление судьи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
В Москве ресторану пригрозили штрафом до ₽1 млн за ночную вечеринку Бизнес, 14:45 В Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса Общество, 14:35 Кремль сообщил о «припавшей» экономике России Экономика, 14:33 Футбольный клуб «Сантос» оспорил рекорд Месси по голам за одну команду Спорт, 14:28 В российских школах появится новая должность Общество, 14:27 Лавров назвал «акт Родченкова» «позором для всего спорта» Спорт, 14:21 «Теперь биткоин по $50 тыс. не кажется невероятным». 5 итогов 2020 года Крипто, 14:19 Только бизнес: как разорвать эмоциональную связь с соцсетями Pro, 14:11 Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы Политика, 14:08 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 14:04 Глава Минздрава Франции назвал лучший способ встретить Новый год Общество, 13:59 Мужчина умер во время задержания на станции метро в Москве Общество, 13:51 Лавров словами «срываться нельзя» ответил на конфликт Тедеско с Бородиным Спорт, 13:46 Адвокат Шестуна допустил возбуждение дела за оскорбление судьи Общество, 13:22
Общество ,  
0 

Адвокат Шестуна допустил возбуждение дела за оскорбление судьи

Александр Шестун
Александр Шестун (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Против приговоренного к 15 годам колонии за получение взяток и мошенничество экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна могут возбудить дело за оскорбление судьи. Об этом РБК сообщил его адвокат Олег Белов.

Вероятность возбуждения уголовного дела за оскорбление судьи есть, и она «высокая», рассказал Белов. «Все процедуры судебные фиксируются на аудиозапись. Кроме того, в зале находились судебные приставы и сотрудники силовых подразделений, которые, конечно же, подтвердят эти факты, журналисты все видели. Думаю, реакция со стороны судейского сообщества последует», — сказал он.

Суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии
Общество
Трансляция из зала Подольского городского суда, где должны огласить приговор Александру Шестуну

По словам адвоката, на протяжении всего следствия Шестун был «предельно корректен, абсолютно вежлив и ни разу не перебил судью». «Его нервы не выдержали после того, как он понял, что все доказательства невиновности отвергнуты судьей по основаниям далеким от принципа объективности и справедливости, и после этого только его поведение стало, возможно, иным, нежели чем вежливое и корректное — и это было соответственно на протяжении чтения приговора», — пояснил Белов.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Московской области.

Жена Шестуна сообщила о проверке после инцидента с конвоиром
Общество
Александр Шестун

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, которая вынесла приговор Шестуну. Источник утверждает, что подсудимый перебивал судью и переходил на оскорбления, не реагируя на замечания конвоиров.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Согласно ч. 2 ст. 297 УК, за оскорбление суда признанный виновным может быть оштрафован на сумму до 200 тыс. руб., либо ему могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Приговор Шестуну огласили 25 декабря в Подольском городском суде Московской области. По версии обвинения, будучи главой администрации, Шестун создал 47 компаний, которые были ему подконтрольны через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам.

Суд оскорбление Александр Шестун новости
Материалы по теме
Автозак с Шестуном попал в ДТП в Москве
Общество
Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб.
Общество
ФСИН опровергла информацию о «предсмертном» состоянии Шестуна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter