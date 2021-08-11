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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ допустила рост числа зараженных COVID на 100 млн к следующему году

На начало августа ВОЗ зарегистрировала больше 200 млн случаев заражения коронавирусом. В организации допускают, что планка в 300 млн случаев будет пройдена в начале 2022 года
Фото: Antonio Masiello / Getty Images
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Число заразившихся коронавирусом по всему миру может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«При нынешней траектории [распространения вируса] мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — предупредил он. Гебрейесус уточнил, что реальное число зараженных коронавирусом намного превышает зарегистрированное ВОЗ.

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Фото:AP

Глава ВОЗ отметил, что достижения уровня в 300 млн заболевших к следующему году можно избежать, если люди будут сообща бороться с распространением инфекции. Он указал, что у медиков уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19. Однако, по его словам, специалистам все еще нужно больше исследований среди пациентов на разных стадиях заболевания.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн человек к 5 августа. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США (больше 36 млн). За ними идут Индия (больше 32 млн) и Бразилия (более 20 млн). В России, по информации оперативного штаба, выявили более 6 млн больных COVID-19.

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Фото:Семён Антонов / РИА Новости

Число зарегистрированных смертей, по подсчетам университета, составляет 4 320 736. ВОЗ, в свою очередь, сообщает о 4 312 902 умерших больных.

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Университет Джонса Хопкинса также подсчитывает усилия по вакцинации в количественном выражении. Так, по его данным, в мире было введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса. Лидером стал Китай — более 1 млрд доз. Также больше 519 млн ввели в Индии, более 347 млн — в США и более 148 млн — в Бразилии.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова Анна Громова
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