ВОЗ допустила рост числа зараженных COVID на 100 млн к следующему году

На начало августа ВОЗ зарегистрировала больше 200 млн случаев заражения коронавирусом. В организации допускают, что планка в 300 млн случаев будет пройдена в начале 2022 года

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Число заразившихся коронавирусом по всему миру может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«При нынешней траектории [распространения вируса] мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — предупредил он. Гебрейесус уточнил, что реальное число зараженных коронавирусом намного превышает зарегистрированное ВОЗ.

Глава ВОЗ отметил, что достижения уровня в 300 млн заболевших к следующему году можно избежать, если люди будут сообща бороться с распространением инфекции. Он указал, что у медиков уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19. Однако, по его словам, специалистам все еще нужно больше исследований среди пациентов на разных стадиях заболевания.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн человек к 5 августа. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США (больше 36 млн). За ними идут Индия (больше 32 млн) и Бразилия (более 20 млн). В России, по информации оперативного штаба, выявили более 6 млн больных COVID-19.