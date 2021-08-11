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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ оценили сроки одобрения российской вакцины

Заместитель гендиректора ВОЗ заявила, что уже в сентябре «Спутник V» могут включить в механизм COVAX
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вопрос с одобрением российской вакцины «Спутник V» может быть решен в начале осени. Об этом на брифинге в Женеве заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианжела Симао. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале организации.

По ее словам, процесс одобрения российской вакцины продолжается. «Мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Точной даты я назвать не могу. Но есть хорошие новости. Мы с июля изучаем возможность включения этой вакцины в состав механизма COVAX. Возможно, этот вопрос будет решен в начале или середине сентября», — сказала Симао.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Она также отметила, что ВОЗ одновременно изучает еще пять вакцин, в том числе индийскую Novavax. «У нас немало вакцин, которые находятся на последней стадии изучения», — добавила Симао.

COVAX — программа, направленная на обеспечение равного доступа всех государств к препаратам от коронавируса. В нее включаются вакцины, которые ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайной ситуации. Среди уже одобренных — препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm BBIBP-CorV, Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине июля Симао заявляла о том, что ВОЗ провела оценку производственных мощностей «Спутника» в России.

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В начале июля журнал Nature опубликовал статью, в которой затягивание сроков с проверкой российской вакцины связали с опасениями ВОЗ и европейского регулятора по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России. Тогда же ВОЗ запросила дополнительные данные у разработчика препарата — Центра имени Гамалеи.

В то же время автор статьи Бьянка Ногради отметила, что данные о применении «Спутника V» из России и многих других стран говорят об эффективности и безопасности вакцины. По ее словам, препарат на тот момент уже применяли в 67 странах, и если бы появились отчеты о серьезных побочных эффектах, о них неминуемо стало бы известно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
ВОЗ вакцинация от COVID-19 Спутник V
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