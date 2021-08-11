В ВОЗ оценили сроки одобрения российской вакцины

Заместитель гендиректора ВОЗ заявила, что уже в сентябре «Спутник V» могут включить в механизм COVAX

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вопрос с одобрением российской вакцины «Спутник V» может быть решен в начале осени. Об этом на брифинге в Женеве заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианжела Симао. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале организации.

По ее словам, процесс одобрения российской вакцины продолжается. «Мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Точной даты я назвать не могу. Но есть хорошие новости. Мы с июля изучаем возможность включения этой вакцины в состав механизма COVAX. Возможно, этот вопрос будет решен в начале или середине сентября», — сказала Симао.

Она также отметила, что ВОЗ одновременно изучает еще пять вакцин, в том числе индийскую Novavax. «У нас немало вакцин, которые находятся на последней стадии изучения», — добавила Симао.

COVAX — программа, направленная на обеспечение равного доступа всех государств к препаратам от коронавируса. В нее включаются вакцины, которые ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайной ситуации. Среди уже одобренных — препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm BBIBP-CorV, Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson.