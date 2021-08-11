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Гинцбург заявил о подтвердившейся за год безопасности «Спутника V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вакцина «Спутник V», которая год назад была зарегистрирована в России, полностью подтвердила свое качество и безопасность. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

По его словам, за прошедший год были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препаратом разрешили прививать беременных женщин и пожилых людей.

В интервью «Известиям» Гинцбург также уточнил, что данная конструкция вакцины оказалась наиболее эффективная и оптимальная. «Все то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала», — заключил он.

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«Спутник V» был зарегистрирован российским Минздравом ровно год назад — 11 августа 2020 года. Вакцина, разработанная Центром им. Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом для борьбы с коронавирусом. Она создана на платформе аденовирусных векторов человека.

На сегодняшний день российская вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По данным научного журнала Lancet, ее эффективность составила 91,6%.

На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован европейским регулятором ЕМА. Заявку на регистрацию препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал 29 января. В середине июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказывал, что EMA должен одобрить «Спутник V» осенью.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Александр Гинцбург Спутник V коронавирус вакцинация от COVID-19
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