Ученые нашли тормозящее размножение коронавируса вещество

По словам канадских ученых, они смогли показать эффективность ингибитора GC376, применявшегося для лечения коронавируса и вирусного перитонита у кошек, при заражении SARS-CoV-2

Фото: Dwayne Senior / Bloomberg

Вещество GC376, применявшееся для лечения коронавируса и вирусного перитонита у кошек, способно затормозить размножение вируса SARS-CoV-2, выяснили ученые из Альбертского университета в Канаде.

Для репликации SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, требуется основная протеаза Mpro, она выполняет функцию расщепления вирусных белков и, следовательно, является мишенью для противовирусных препаратов. Исследователи смогли продемонстрировать, что GC376 является эффективным ингибитором протеазы (противовирусное вещество) при инфицировании SARS-CoV-2.

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Прежде GC376 наряду с GC373 применялось для лечения

лечения коронавируса у кошек. Помимо этого ингибитор замедляет развитие таких инфекций, как диарея свиней, тяжелый острый респираторный синдром, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, коронавирус у хорьков и норок. Ученые предположили, что вещество GC376 может быть эффективно и при COVID-19.