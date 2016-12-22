В Литве оппозиционера заподозрили в шпионаже в пользу России

Бывшего председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса, по данным СМИ, задержали при сборе информации по заказу российских спецслужб. Помимо него задержали еще несколько человек

Альгирдас Палецкис (Фото: paleckis / Facebook)

Власти Литвы задержали по подозрению в шпионаже в пользу России несколько человек, в том числе оппозиционного политика, бывшего председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса.​ Об этом заявил в ходе пресс-конференции генпрокурор Эвалдас Пашилис, передает портал Delfi.

Глава надзорного ведомства республики не назвал точного числа задержанных. Все они были так или иначе связаны с непарламентскими политическими партиями страны. Палецкис, уточнил он, находится под стражей с октября.​ Источники издания в полиции отметили, что оппозиционера задержали с поличным: он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб.

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Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас добавил, что в ходе расследования литовские правоохранители провели обыски и выявили «целую сеть, деятельной которой представляет угрозу национальной безопасности» страны. Среди подозреваемых в шпионаже есть и гражданин России.

«Могу подтвердить, что один из задержанных — Валерий Иванов (бывший лидер просоветской организации «Единство». — РБК), которого задержали, поскольку во время обысков у него нашли оружие. На данный момент выясняется, связано ли это с делом о шпионаже», — рассказал генкомиссар.

Говоря о деятельности шпионской сети, Пярнавас заключил, что, если бы ее не раскрыли, Литве «угрожала бы серьезная опасность».

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, в свою очередь, отметил, что целью подозреваемых было оказать влияние на политические процессы в республике.

«С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы или структуру политических партий, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению мягкой силы России в стране», — сказал Яунишкис.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы сроком от двух до десяти лет.

О задержании Иванова стало известно накануне, 18 декабря. Посольство России в Литве сообщало, что занимается выяснением обстоятельств. Delfi указывает, что в июне 2016 года задержанного допрашивали по делу о событиях 13 января 1991 года (тогда произошли столкновения граждан с советскими войсками, 15 человек погибли, еще 900 были ранены). Иванов в 1997 году был осужден в Литве за клевету на жертв тех событий и получил год тюремного заключения.