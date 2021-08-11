Гинцбург заявил о преждевременности разговоров о победе над COVID-19

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Говорить о победе над коронавирусной инфекцией COVID-19 пока рано, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя», — подчеркнул Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что ученые пока не все знают о коронавирусе, к тому же он довольно сильно меняется. Также, по его словам, пока нельзя сказать, что есть эффективная «химия» против COVID-19, которая позволяла бы легко справляться с заболеванием. По словам Гинцбурга, от многочисленных штаммов коронавируса эффективно защищает вакцина «Спутник V».

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что российская вакцина способна защитить от тяжелых случаев COVID-19 более чем на 95%, а от индийского штамма коронавируса «дельта» — на 83%.