Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
Лидером рейтинга Forbes, в который включают самых высокооплачиваемых актеров мира, второй год подряд стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. По подсчетам экспертов журнала, с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн, на $1,9 млн меньше, чем было годом ранее.
Сразу пятеро актеров, еще год назад входивших в топ-10 по размеру заработка, в нынешнем году не смогли удержаться в списке лидеров. Первую десятку Forbes покинули:
- Крис Хемсворт — в прошлом году заработал $76,4 млн, второе место;
- Роберт Дауни — младший — $66 млн, третье;
- Брэдли Купер — $57 млн, шестое;
- Крис Эванс — $43,5 млн, восьмое;
- Пол Радд — $41 млн, девятое место.
На смену им в 2020 году пришли:
- Райан Рейнольдс — $71,5 млн, второе место;
- Марк Уолберг — $58 млн, третье место;
- Бен Аффлек — $55 млн, четвертое место;
- Вин Дизель — $54 млн, пятое место;
- Лин-Мануэль Миранда — $45,5 млн, седьмое место.