Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Общий доход десяти самых высокооплачиваемых актеров за год составил более $545 млн, из которых более четверти пришлось на выплаты Netflix

Дуэйн Джонсон (Фото: Jon Kopaloff / Getty Images)

Лидером рейтинга Forbes, в который включают самых высокооплачиваемых актеров мира, второй год подряд стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. По подсчетам экспертов журнала, с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн, на $1,9 млн меньше, чем было годом ранее.

Сразу пятеро актеров, еще год назад входивших в топ-10 по размеру заработка, в нынешнем году не смогли удержаться в списке лидеров. Первую десятку Forbes покинули:

Крис Хемсворт — в прошлом году заработал $76,4 млн, второе место;

Роберт Дауни — младший — $66 млн, третье;

Брэдли Купер — $57 млн, шестое;

Крис Эванс — $43,5 млн, восьмое;

Пол Радд — $41 млн, девятое место.

На смену им в 2020 году пришли: