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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Общий доход десяти самых высокооплачиваемых актеров за год составил более $545 млн, из которых более четверти пришлось на выплаты Netflix
Netflix NFLX $477,52 -1,34% Купить
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон (Фото: Jon Kopaloff / Getty Images)

Лидером рейтинга Forbes, в который включают самых высокооплачиваемых актеров мира, второй год подряд стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. По подсчетам экспертов журнала, с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн, на $1,9 млн меньше, чем было годом ранее.

Сразу пятеро актеров, еще год назад входивших в топ-10 по размеру заработка, в нынешнем году не смогли удержаться в списке лидеров. Первую десятку Forbes покинули:

  • Крис Хемсворт — в прошлом году заработал $76,4 млн, второе место;
  • Роберт Дауни — младший — $66 млн, третье;
  • Брэдли Купер — $57 млн, шестое;
  • Крис Эванс — $43,5 млн, восьмое;
  • Пол Радд — $41 млн, девятое место.

На смену им в 2020 году пришли:

  • Райан Рейнольдс — $71,5 млн, второе место;
  • Марк Уолберг — $58 млн, третье место;
  • Бен Аффлек — $55 млн, четвертое место;
  • Вин Дизель — $54 млн, пятое место;
  • Лин-Мануэль Миранда — $45,5 млн, седьмое место.

В десятке также остались:

  • Акшай Кумар — $48,5 млн, шестое место (годом ранее $65 млн, четвертое место);
  • Уилл Смит — $44,5 млн, восьмое ($35 млн, десятое);
  • Адам Сэндлер — $41 млн, девятое ($57 млн, шестое);
  • Джеки Чан — $40 млн, десятое ($58 млн, пятое место).
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Всего за год десять самых высокооплачиваемых актеров заработали $545,5 млн против $531,3 млн годом ранее. Forbes особо отмечает, что более четверти этих доходов, $140,5 млн, составили выплаты от Netflix. Причем у Сэндлера на их долю пришлось 75% всех доходов — $31 млн из $41 млн. В кино Сэндлер за последний год заработал только $5 млн за роль в фильме «Неограненные драгоценности» (Uncut Gems), Netflix же платит ему за старые ленты, права на которые были куплены сетью еще в 2014 году.

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Фото: Jessica Hill / AP

Лидер рейтинга Дуэйн Джонсон получил от Netflix за съемки в фильме «Красная метка» $23,5 млн, а Райан Рейнольдс, Марк Уолберг, Бен Аффлек и Вин Дизель — еще $85 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, рейтинг Forbes, актеры
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