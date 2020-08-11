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Рынок «Теплый стан» перекрыли для борьбы с нелегальными мигрантами

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли входы и выходы на рынок «Теплый стан», где проходит спецоперация в рамках борьбы с нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.

«Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке «Теплый стан» в Москве. По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, на рынке могли незаконно изготавливать документы для легализации пребывания в России иностранцев.

О том, что полиция перекрыла входы на рынок у станции метро Теплый Стан, сообщает также Telegram-канал «Московские новости». Telegram-канал «Подъем» сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задерживают членов группировки, которая занималась подделкой документов, бланков и печатей.

«Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Рогсвардии, ФСБ и МВД России.

Материал дополняется

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Москва, Теплый стан, нелегальные мигранты
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