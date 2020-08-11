ФСБ заявила о предотвращении поджога местной администрации в Башкирии

В ФСБ утверждают, что мужчина готовился поджечь администрацию в Нефтекамске для инспирирования протестной активности. У него дома нашли видео с испытаниями горючей смеси

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

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В городе Нефтекамске в Башкирии предотвращен теракт, заявило региональное управление ФСБ. Мужчина готовил поджог местной администрации.

В ФСБ заявили, что совершить поджог задержанный планировал для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя».

Против него возбудили уголовные дела по статьям о теракте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Задержанный, сообщили в ведомстве, уже дал показания. При обыске у него дома были найдены гаджеты, на которых, утверждает ФСБ, была «информация о подготовке к террористическому акту», а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.