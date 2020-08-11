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«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых

Приложение для новой платформы можно будет скачать в Google Play и AppStore. Оно предназначено для помощи в оформлении статуса самозанятого, ведения бухгалтерии и уплаты налогов
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Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

«Яндекс» 11 августа публично запускает платформу «Яндекс.Про», предназначенную для самозанятых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Пока на этой платформе работают водители и автокурьеры «Яндекс.Такси».

Платформа позволяет находить заказы, вести бухгалтерию, помогает с оформлением статуса самозанятого и уплатой налогов, рассказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». Она была создана на базе «Яндекс.Таксометра», который обычно используют водители агрегатора такси. Их на новую платформу переведут автоматически.

В ближайшее время к платформе «Яндекс» планирует подключить курьеров, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг».

К новой платформе смогут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Пользователь сможет синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год
Финансы
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Налог на профессиональный доход с самозанятых начал взиматься с января 2019 года в четырех пилотных регионах: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Он позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6%. Зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятых могут физлица и ИП, сумма дохода которых в течение рабочего года не превышает 2,4 млн руб.

В начале октября 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эксперимент с введением специального налогового режима для самозанятых удачным и предложила распространить его на всю страну с 2020 года. «Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос, который давно надо было решать», — заключила она. С 1 июля, по решению Владимира Путина, вводить режим для самозанятых могут власти всех регионов страны.

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В соответствии с принятыми в июне мерами поддержки населеншия в условиях кризиса, самозанятые граждане могут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, который можно направить на выплату налогов и погашение задолженностей.

Авторы: Владислав Скобелев, Георгий Тадтаев
Теги: Яндекс, самозанятые
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