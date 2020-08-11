«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых

Приложение для новой платформы можно будет скачать в Google Play и AppStore. Оно предназначено для помощи в оформлении статуса самозанятого, ведения бухгалтерии и уплаты налогов

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

«Яндекс» 11 августа публично запускает платформу «Яндекс.Про», предназначенную для самозанятых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Пока на этой платформе работают водители и автокурьеры «Яндекс.Такси».

Платформа позволяет находить заказы, вести бухгалтерию, помогает с оформлением статуса самозанятого и уплатой налогов, рассказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». Она была создана на базе «Яндекс.Таксометра», который обычно используют водители агрегатора такси. Их на новую платформу переведут автоматически.

В ближайшее время к платформе «Яндекс» планирует подключить курьеров, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг».

К новой платформе смогут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Пользователь сможет синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.