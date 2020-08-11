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Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома

Охрана уводит Дональда Трампа (справа) с пресс-конференции
Охрана уводит Дональда Трампа (справа) с пресс-конференции (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президента США Дональда Трампа увели с пресс-конференции, неожиданно прервав его выступление. Позднее президент вернулся к журналистам. Об этом сообщает CNBC.

По информации телеканала, сотрудники секретной службы увели Трампа спустя несколько минут после начала брифинга. Затем он вернулся и сообщил, что причиной этого стала стрельба возле Белого дома.

«Возможно, [стрельба] не связана со мной. Вероятно, причина была в чем-то другом», — заявил Трамп.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, пресс-конференция, Белый дом, стрельба
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