Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Подобный инцидент произошел в середине марта прошлого года. Тогда в Белом доме была проведена эвакуация из-за выстрелов возле здания на северной лужайке.