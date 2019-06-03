Общество , 05:29
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Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.
Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.
Подобный инцидент произошел в середине марта прошлого года. Тогда в Белом доме была проведена эвакуация из-за выстрелов возле здания на северной лужайке.