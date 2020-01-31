Двое на внедорожнике попытались прорваться к резиденции Трампа во Флориде

Резиденция Мар-а-Лаго (Фото: Andrew Harnik / AP)

Рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, сообщают ABC News, Fox 29 и WSVN. Глава государства в это время был в Белом доме в Вашингтоне, передает Reuters.

Как сообщили в офисе окружного шерифа, около 11:40 (19:40 мск) неизвестные на черном внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к резиденции, прибывшие на место сотрудники силовых структур остановили и задержали их.

Как отмечает WSVN, на данный момент неизвестно, кто открыл стрельбу — нарушители или полиция. В департаменте правоохранительных служб Флориды заявили, что займутся расследованием случившегося.

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