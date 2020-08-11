Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа

Глава ВОЗ увидел «ростки надежды» в борьбе с пандемией, Минтруд разрешил переводить всех сотрудников на удаленку, в Татарстане антитела нашли почти у трети населения — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 892,6 тыс. (плюс 5118 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 001 человек (плюс 70 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 694 тыс. человек.