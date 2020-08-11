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Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа

Глава ВОЗ увидел «ростки надежды» в борьбе с пандемией, Минтруд разрешил переводить всех сотрудников на удаленку, в Татарстане  антитела нашли почти у трети населения — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 892,6 тыс. (плюс 5118 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 001 человек (плюс 70 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 694 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Фармацевтические компании призвали министра здравоохранения Михаила Мурашко отложить государственную регистрацию вакцины, поскольку она еще недостаточно испытана и проверена на людях из групп риска. В Росздравнадзоре назвали претензии основанными на незнании результатов исследований.
  • Для предотвращения распространения коронавируса компании могут переводить своих сотрудников на удаленку даже в том случае, если такой формат работы не предусмотрен трудовым договором, подтвердили в Минтруде. Чтобы перевести сотрудников на удаленную работу, достаточно издать соответствующий приказ. Зарплата при этом должна остаться той же.

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Всего с начала эпидемии в столице умерли 4599 человек с COVID-19.

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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане (31,5%), Санкт-Петербурге (26%), а также в Тульской (27,8%) и Тюменской (24,5%) областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 19,71 млн, из них более 728 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 20 млн человек, из них более 734,8 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,09 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,05 млн), на третьем — Индия (более 2,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (563,5 тыс.).
  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды. Он призвал государства брать пример со стран, которые смогли предотвратить вспышку инфекции. Лучшим примером такой работы он назвал Новую Зеландию, где эпидемию остановили на раннем этапе.
  • За появление без маски в центре Парижа и на некоторых улицах города ввели штраф €135. Власти пошли на такой шаг из-за роста числа заражений COVID-19. Не носить маску разрешается только людям, которым это противопоказано по медицинским причинам.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
.

  • Около 70% жителей Финляндии готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет доступна и рекомендована медиками, показал опрос.
    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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