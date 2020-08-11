Пандемия коронавируса , 11 авг, 07:45
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа
Глава ВОЗ увидел «ростки надежды» в борьбе с пандемией, Минтруд разрешил переводить всех сотрудников на удаленку, в Татарстане антитела нашли почти у трети населения — главное в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 892,6 тыс. (плюс 5118 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 001 человек (плюс 70 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 694 тыс. человек.