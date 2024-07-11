Главреда «Конкретно.ру» обвинили в вымогательстве $10 тыс.

ФСБ: Метелева подозревают в вымогательстве у экс-кандидата в главы Петербурга

В ФСБ сообщили, что Метелев с сообщником организовали информационную кампанию по дискредитации экс-кандидата в губернаторы Петербурга Михайловой. Фигуранты требовали у нее деньги за прекращение публикаций

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Главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева заподозрили в вымогательстве $10 тыс. у экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой, сообщила РБК пресс-служба УФСБ по городу и Ленинградской области.

Его задержали с поличным. Метелеву вменяют ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы сроком на семь лет.

Сотрудники ФСБ и МВД также задержали соучастника Метелева, гражданина России, который подозревается совместно с ним в вымогательстве денег у Михайловой. Его имя ФСБ не называет. По версии ФСБ, Метелев с сообщником через подконтрольные медиа-ресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации Михайловой и требовали с нее $10 тыс. за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов.

В конце июня Петроградский районный суд арестовал бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот», прежде принадлежавшей покойному бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, — Илью Горбунова. Вместе с ним также арестовали Метелева.

Михайлова выдвигалась на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии «Родина». Она также является генеральным директором технопарка «Корпорация Инфинтех». Михайлова сняла свою кандидатуру в конце июня и объявила о решении поддержать на предстоящих выборах действующего главу города Александра Беглова. Голосование на выборах губернатора и других совмещенных кампаниях пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября.

Помощники Михайловой рассказывали, что Метелев просил у них деньги с мая, предлагая взамен размещать рекламные материалы, передавала «Фонтанка». Он не получил положительного ответа и начал писать критические статьи про нее. Сейчас заметки с сайта удалены. Издание пишет, что Метелев попросил за блок на негатив сначала $15 тыс., но затем согласился скинуть цену до $10 тыс.

В начале июня Михайлова обратилась в правоохранительные органы. В результате ей выдали меченые купюры и отправили на помощь оперативную группу сопровождения.

Участники заседания суда рассказали «Фонтанке», что суд по избранию меры пресечения проходил 21 июня. На нем Метелев не признал вымогательство и заявил, что просил деньги для поддержки участников военной операции.

В 1996 году Метелев стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», в 2001 году — одним из организаторов газеты «Версия в Питере», а после этого — сайта «Конкретно.ру».