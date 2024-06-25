Суд отправил в СИЗО бывшего руководителя «фабрики троллей»

Два топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина арестованы по делу о вымогательстве, их задержали в годовщину мятежа ЧВК «Вагнер». Им грозит до 15 лет заключения

Илья Горбунов (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Петроградский районный суд отправил под арест бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот», прежде принадлежавшей покойному бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Илью Горбунова, передает пресс-служба суда.

Его обвиняют в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет колонии).

Следствие подозревает, что Горбунов подготовил несколько публикаций, в которых порочилась честь председателя правления «Фонда развития новых медиа» и экс-главы телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, а затем потребовал от него 4 млн руб. Его задержали при получении поддельных 1,52 млн руб.

По обвинению в вымогательстве также был арестован главный редактор издания «Конкретно.ру» Кирилл Метелев. Он и Горбунов были задержаны в годовщину мятежа Пригожина, который произошел в июне 2023 года.

Горбунов был прежде сотрудником «Комсомольской правды» и «РИА Новости», медиагруппой «Патриот» он фактически руководил с 2019 года, а с 2020-го управлял «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина телеграм-каналами, отмечает «Фонтанка». Попечительский совет «Патриота» возглавлял Пригожин. Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», а в 2001 году — издателем газеты «Версия в Питере». Является главредом сайта «Конкретно.ру». Малькевич руководил сайтом USA Really (дочерний проект агентства ФАН, входивший в «Патриот»).

В 2017 году РБК опубликовал расследование о «фабрике медиа» Пригожина, куда входило, к примеру, «Федеральное агентство новостей» (ФАН). К 2017 году медиагруппа была крупнейшей по охвату пользователей: на ее порталы, по данным Liveinternet, заходили свыше 36 млн человек, из них 11 млн — читатели ФАН.

ФАН объявило о закрытии в июле прошлого года, спустя неделю после мятежа Пригожина. На момент роспуска у «Патриота» были около 600 партнеров, в 2022 году ресурсы медиагруппы посещали 80–100 млн человек, ее общий трафик составлял 300 млн уникальных посетителей в сутки, отмечал гендиректор ФАН Евгений Зубарев. «Это самая большая медиагруппа в стране», — отметил он.

Горбунов руководил «фабрикой троллей», пишет «Фонтанка». Это сеть фейковых аккаунтов, созданная для массового размещения комментариев и постов в соцсетях.

Также Горбунов руководил той самой, созданной Михайловой, «фабрикой троллей», которая с началом боевых действий на Украине переименовалась в «Киберфронт Z».