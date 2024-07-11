Петрийчук в последнем слове назвала себя «жертвой величайшего абсурда»

В последнем слове в суде драматург Светлана Петрийчук заявила, что писала пьесу «Финист Ясный Сокол» с ощущением, что делает «нечто максимально одобряемое органами правопорядка» — помогает предотвратить преступление

Светлана Петрийчук (Фото: EPA / ТАСС)

Муж драматурга Светланы Петрийчук, которую 8 июля приговорили к шести годам колонии по делу о пьесе «Финист Ясный Сокол», опубликовал ее последнее слово, которое она произнесла в суде (заседание велось в закрытом режиме). В нем она заявила, что своей пьесой пыталась предотвратить преступление доступными ей средствами.

«Весь этот год [, проведенный в СИЗО, пока велось следствие и дело разбиралось в суде, ] я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве, — заявила Петрийчук. — А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь шесть лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка — помогаю предотвратить преступление доступными мне, как писателю, средствами». Она пояснила, что пыталась исследовать мотивы правонарушения, как делали «десятки других писателей» до нее.

Петрийчук подчеркнула, что ее пьеса написана на русском языке, в ней не использовалась сложная лексика или специальные термины. «Чтобы определить, топит автор за ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и окончить среднюю школу», — резюмировала драматург. Она добавила, что неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма, по мнению обвинения, оказались «пара сотен профессионалов в области театра, Минкульт, СТД (Союз театральных деятелей. — РБК) и ФСИН, тысячи зрителей, многие сотни людей, которые за 14 месяцев написали нам письма в СИЗО», а также ученые-лингвисты.

«Пошел 15-й месяц, как мы в СИЗО. И самое время, чтобы абсурд отступил. Чтобы мы с Беркович наконец занялись тем, что действительно имеет смысл: работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье. Пусть здравый смысл наконец победит», — завершила свое выступление Петрийчук.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук арестовали в мае 2023 года, они проходили по уголовному делу о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ст. 205.2 УК). Дело было заведено из-за видео читки пьесы «Финист Ясный Сокол», написанной Петрийчук, по которой Беркович впоследствии поставила спектакль. Он рассказывает о том, как молодые женщины, находясь в трудных жизненных обстоятельствах, знакомятся в интернете с мужчинами, надеясь найти любовь и построить с ними семью. Однако мужчины оказываются террористами ИГИЛ и обманным путем заставляют женщин приехать к ним в Сирию и стать женами. В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие продолжалось год. Защитники Беркович и Петрийчук неоднократно просили изменить девушкам меру пресечения, но их оставили в СИЗО. По существу суд начал рассматривать дело в мае.

В итоге обвинение сочло, что Петрийчук разделяет «крайне агрессивные идеологии ислама» и сформировала для себя положительное мнение об ИГИЛ, а Беркович имеет «идеологические убеждения, связанные с оправданием и пропагандой терроризма». Они «вступили в предварительный преступный сговор, разработали план совершения запланированного преступления, распределили между собой преступные роли», поставив спектакль по пьесе, утверждала сторона обвинения.

Ни Беркович, ни Петрийчук не признали себя виновными. В ходе судебного заседания допрашивали в том числе актрис, участвовавших в постановке. Все они заявили, что, по их мнению, спектакль никоим образом не пропагандирует терроризм и не оправдывает его идеологию, а имеет прямо противоположную цель — предостеречь женщин от необдуманных знакомств в интернете и показать им, к каким ужасным последствиям может привести беспечность в таком вопросе.

8 июля Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам колонии общего режима каждую. Им также будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение трех лет.

После вынесения приговора актриса Юлия Пересильд заявила, что считает это решение очень жестоким, и выразила надежду на пересмотр приговора. Худрук Александринского театра Валерий Фокин также назвал приговор «неоправданно жестоким», а журналистка Ксения Собчак сочла его «позором для нашего правосудия».