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Общество ,  
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В Махачкале мужчина попытался вывезти 54 слитка золота в корсете

Задержанный хотел вывезти из России ценности в корсете под одеждой. В отношении него возбудили уголовное дело за контрабанду

Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ

В аэропорту Махачкалы правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти из России 54 слитка золота и украшения на 142 млн руб., сообщили в ЦОС ФСБ, передают «РИА Новости». Его остановили на таможне.

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов... Стоимость изъятого превысила 142 млн руб.», — говорится в сообщении.

Фигурант намеревался вывести ценности в специально изготовленном корсете под одеждой.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

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Фото:Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

В конце июня семейную пару, Наталью и Дмитрия Глушковых, приговорили к лишению свободы на пять лет условно за создание международного канала контрабанды золота и драгоценных камней. Они планировали вывезти из России драгоценности, которые им изготовили по заказу. Их задержали в аэропорту Рощино в Тюмени во время прохождения контроля на таможенном посту.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в ноябре 2018 года предупреждала, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с этого времени будет считаться уголовным преступлением. Раньше за это предусматривалась административная ответственность.

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Теги
Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова
Золото ФСБ Махачкала задержание украшения
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