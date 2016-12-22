ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

С 24 ноября контрабанда часов и изделий из драгоценных камней и металлов станет уголовным преступлением, предупредили в Федеральной таможенной службе. Раньше за это была предусмотрена административная ответственность

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно постановлению правительства от 30 октября в перечень стратегически важных товаров и ресурсов вошли: изделия из драгоценных металлов и природного жемчуга;

часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;

корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;

ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;

руды и концентраты драгоценных металлов. Постановление было принято «для целей ст. 226.1 УК РФ (контрабанда)». Наказание по данной статье может составить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.​

Ранее за подобные действия была предусмотрена административная ответственность.

Как рассказал РБК адвокат, управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов, внесение изделий из драгметаллов в данный перечень закрывает «возможность для злоупотребления». «В ст. 226.1 УК России в первую очередь до недавнего времени был сделан акцент на чуть другие истории — контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ, ядерных материалов. То, что непосредственно является угрозой жизни и здоровью человека или государственной безопасности. При таком подходе очень много возможностей для злоупотреблений со стороны тех лиц, которые занимаются таким мелким жульничеством, когда перевозят какие-то неучтенные камешки, драгоценности, золотые изделия», — отметил юрист.

Бишенов добавил, что теперь в законе конкретизировано, что ущерб государству наносит ​«не только контрабанда ядерной боеголовки, но и перемещение через границу драгоценных и полудрагоценных камней». Так, по его словам, контрабанда редких минералов — это нанесение ущерба госбезопасности, в первую очередь экономической. «Ранее оставалась возможность для злоупотребления, потому что в ст. 226.1 это было прописано просто как стратегически важные товары и ресурсы, это понятие было довольно размытым», — добавил он.

Годом ранее Министерство финансов подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров в крупном объеме. В ведомстве утверждали, что данная норма позволит​ «повысить эффективность противодействия контрабанде отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, в частности лесоматериалов».