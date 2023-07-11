В Пермском крае при сплаве по реке пропала группа туристов с 11 детьми
В Пермском крае пропали туристы, которые сплавлялись по реке Усьва, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на региональное управление МЧС. Группа состояла из 22 человек, в том числе 11 детей.
Туристы отправились по маршруту 4 июля, а 9-го должны были прибыть в поселок Усьва. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что там их должен был встретить водитель, но группа так и не появилась в поселке. Туристы все еще не вышли на связь.
Министерство уточнило, что группа не была зарегистрирована.
Протяженность водного маршрута, по которому сплавлялись туристы, составляет 175 км, уточняет издание «Про Пермь». Он начался в поселке Средняя Усьва, который расположен в Горнозаводском районе на востоке Пермского края.
Издание 59.ru отмечает, что сплав группы мог затянуться, так как в этом году реки в Прикамье обмелели из-за засухи: возможно, им пришлось тащить катамараны.
6 июля в Кабанском районе Бурятии пропали пять туристов, которые сплавлялись по реке Снежная на катамаранах. Найти удалось четверых, поиски еще одной женщины продолжаются.
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