В Пермском крае на сплаве по реке пропали 22 туриста, в том числе 11 детей

В Пермском крае при сплаве по реке пропала группа туристов с 11 детьми

Группа из 22 туристов должна была завершить сплав 9 июля, но они до сих пор не вышли на связь. Протяженность маршрута составляет 175 км

Вид на реку Усьва (Фото: Wikimedia Commons)

В Пермском крае пропали туристы, которые сплавлялись по реке Усьва, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на региональное управление МЧС. Группа состояла из 22 человек, в том числе 11 детей.

Туристы отправились по маршруту 4 июля, а 9-го должны были прибыть в поселок Усьва. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что там их должен был встретить водитель, но группа так и не появилась в поселке. Туристы все еще не вышли на связь.

Министерство уточнило, что группа не была зарегистрирована.

Протяженность водного маршрута, по которому сплавлялись туристы, составляет 175 км, уточняет издание «Про Пермь». Он начался в поселке Средняя Усьва, который расположен в Горнозаводском районе на востоке Пермского края.

Издание 59.ru отмечает, что сплав группы мог затянуться, так как в этом году реки в Прикамье обмелели из-за засухи: возможно, им пришлось тащить катамараны.

6 июля в Кабанском районе Бурятии пропали пять туристов, которые сплавлялись по реке Снежная на катамаранах. Найти удалось четверых, поиски еще одной женщины продолжаются.