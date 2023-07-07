Спасатели нашли четвертого из пяти пропавших в Бурятии туристов

Фото: МЧС России

Спасатели нашли живым еще одного туриста, пропавшего во время сплава на катамаранах по реке Снежная в Бурятии. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

«Еще один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место», — говорится в сообщении ведомства.

Продолжаются поиски еще одного пропавшего — это женщина, ее ищет наземная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда.

На поиски пяти пропавших 6 июля МЧС отправило спасательный вертолет Ми-8. Катамараны, на которых туристы сплавлялись по реке, перевернулись. Река Снежная течет по тайге, на ней много порогов, завалов и водоворотов при сильном течении, объясняли в ведомстве.

Всего в составе группы было восемь человек, троим из них удалось выбраться на берег, а пятерых унесло течением. Сначала спасатели нашли и эвакуировали двух туристов, их доставили в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Третий из пропавших добрался до зимовья и вышел на связь со спасателями, сейчас его ищут.