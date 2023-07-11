Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировали на теракт

СК: завершено расследование дела о теракте в связи со стрельбой в военкомате Усть-Илимска

В сентябре прошлого года подозреваемый выстрелил в военкома Усть-Илимска. Сначала дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в суд оно направлено по ст. «Теракт», наказание по ней мягче

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который стрелял в военкома Усть-Илимска в сентябре прошлого года, переквалифицировано по статье о теракте, следует из сообщения СК Иркутской области о завершении расследования.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — указали в СК. По первой статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, по второй и третьей — до пяти-шести лет.

Стрельба произошла 26 сентября 2022 года — через пять дней после объявления в стране частичной мобилизации. Пострадавший военком Усть-Илимска Александр Елисеев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его выписали из больницы только в середине ноября, передает портал ircity.ru.

Стрелка задержали по горячим следам. Против него изначально возбудили дело по ст. 222 УК и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) — по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый хотел сорвать «призывные мероприятия в отношении своего родственника». В актовом зале военкомата он трижды выстрелил в выступавшего там военкома из обреза одноствольного ружья, а затем разлил горючую жидкость на полу и поджег ее.

Иркутская прокуратура уточняет, что из-за этих действий военкомату был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб. Дело будет рассматривать 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.