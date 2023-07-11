Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
В Думу внесут законопроекты о регистрации бизнеса на виртуальный адрес Политика, 07:30
«Шарапова на максималках». 16-летняя россиянка повторила рекорд Уимблдона Спорт, 07:00
ФРИИ отозвал иск к основателю проданного «Авито» сервиса поиска жилья Технологии и медиа, 07:00
Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировали на теракт Общество, 06:54
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Минобороны заявило об остановке наступления ВСУ на Времевском выступе Политика, 06:22
Лондон заключил контракт почти на £300 млн на «натовские» 155-мм снаряды Политика, 06:12
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн Экономика, 06:00
Россияне рассказали, какие дела пропускают из-за работы Общество, 06:00
В Думе оценили не поступившую в 2022 году в бюджет сумму в 2,5 трлн руб. Экономика, 05:12
Опрос выявил, представители каких профессий перерабатывают больше всех Общество, 05:00
В Одессе прогремели взрывы Политика, 04:33
Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России Политика, 04:22
Какие страны обгоняют Россию по производству цемента. Инфографика Экономика, 04:00
Общество ,  
0 

Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировали на теракт

СК: завершено расследование дела о теракте в связи со стрельбой в военкомате Усть-Илимска
В сентябре прошлого года подозреваемый выстрелил в военкома Усть-Илимска. Сначала дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в суд оно направлено по ст. «Теракт», наказание по ней мягче
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который стрелял в военкома Усть-Илимска в сентябре прошлого года, переквалифицировано по статье о теракте, следует из сообщения СК Иркутской области о завершении расследования.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — указали в СК. По первой статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, по второй и третьей — до пяти-шести лет.

Стрельба произошла 26 сентября 2022 года — через пять дней после объявления в стране частичной мобилизации. Пострадавший военком Усть-Илимска Александр Елисеев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его выписали из больницы только в середине ноября, передает портал ircity.ru.



Стрелка задержали по горячим следам. Против него изначально возбудили дело по ст. 222 УК и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) — по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый хотел сорвать «призывные мероприятия в отношении своего родственника». В актовом зале военкомата он трижды выстрелил в выступавшего там военкома из обреза одноствольного ружья, а затем разлил горючую жидкость на полу и поджег ее.

Иркутская прокуратура уточняет, что из-за этих действий военкомату был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб. Дело будет рассматривать 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Усть-Илимск военком стрельба теракт Иркутская область
Материалы по теме
ФСБ задержала мужчину за попытку поджечь военкомат в Челябинской области
Политика
ФСБ предотвратила поджог военкомата и администрации Минеральных Вод
Политика
Гражданину Казахстана дали 13 лет за поджог военкомата в Омске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter