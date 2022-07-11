В России с коронавирусом госпитализировали 634 человека
За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 634 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего за прошедшие сутки в стране выявили 3097 новых случаев COVID-19. Выздоровело за это время 2296 человек. За сутки умерли 38 человек, у которых выявили коронавирус.
Для сравнения: 10 июля выявили 3398 случаев заражения. Госпитализировали 748 пациентов. Умерли за это время 39 человек.
При этом накануне ТАСС на основе данных оперативного штаба подсчитал, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимального с 13 февраля значения в 1,13 единицы.
Коэффициент распространения коронавируса отражает количество человек, которых успевает заразить один заболевший до ухода на самоизоляцию. Он вычисляется как отношение суммы количества случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня.
13 февраля в России зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения. Тогда коронавирусом заразились 203 949 человек.
Заболеваемость сокращается, когда коэффициент опускается ниже единицы. Сейчас, пишет агентство, такой показатель можно наблюдать только в двух из десяти регионов, где ежедневно заражается больше всего человек: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99. В остальных регионах коэффициент превышает единицу.