В России с коронавирусом госпитализировали 634 человека

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Володин заявил о вопросах к Минцифры в связи с импортозамещением Экономика, 13:53
Болельщица ответила Кирьосу на слова про 700 порций алкоголя на Уимблдоне Спорт, 13:49
РКН заблокировал Depositphotos за материал об Украине Технологии и медиа, 13:47
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 13:39
ГИБДД рассказала, как подготовиться к автопутешествию. Чек-лист Авто, 13:35
В Госдуме осенью обсудят запрет пропаганды нетрадиционных ценностей Политика, 13:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:28
Тарпищев не согласился с «минимальным» вкладом России в успехи Рыбакиной Спорт, 13:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На улице +30 °C: как пережить жару Pro, 13:22
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:16
В Белоруссии предложили дать КГБ право запрещать выезд Политика, 13:07
АвтоВАЗ назвал цены на Lada Granta Cross без подушек безопасности Бизнес, 13:04
Воспитанник «Барселоны» погиб в автоаварии в 21 год Спорт, 13:00
Город без пробок: как этого добиться в Москве Партнерский проект, 12:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России с коронавирусом госпитализировали 634 человека

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 634 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за прошедшие сутки в стране выявили 3097 новых случаев COVID-19. Выздоровело за это время 2296 человек. За сутки умерли 38 человек, у которых выявили коронавирус.

Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ
Общество

Для сравнения: 10 июля выявили 3398 случаев заражения. Госпитализировали 748 пациентов. Умерли за это время 39 человек.

При этом накануне ТАСС на основе данных оперативного штаба подсчитал, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимального с 13 февраля значения в 1,13 единицы.

Коэффициент распространения коронавируса отражает количество человек, которых успевает заразить один заболевший до ухода на самоизоляцию. Он вычисляется как отношение суммы количества случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня.

13 февраля в России зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения. Тогда коронавирусом заразились 203 949 человек.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции

Заболеваемость сокращается, когда коэффициент опускается ниже единицы. Сейчас, пишет агентство, такой показатель можно наблюдать только в двух из десяти регионов, где ежедневно заражается больше всего человек: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99. В остальных регионах коэффициент превышает единицу.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус COVID-19 статистика
Материалы по теме
Коэффициент распространения COVID в России достиг максимума с февраля
Общество
Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ
Общество
ВОЗ заявила, что заболеваемость COVID за две недели выросла в мире на 30%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter