Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ

Симптомы коронавируса и других острых респираторных вирусным инфекций (ОРВИ) сейчас практически не различаются, рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — сказала эксперт.

Во время последней волны коронавируса, пик которой пришелся на январь и февраль (13 февраля в стране выявили почти 204 тыс. новых случаев заражения), москвичам с симптомами ОРВИ разрешали оформлять больничный не выходя из дома и записываться к врачу онлайн. Врачи консультировали пациентов по телефону, однако возможность пройти очный осмотр оставалась.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорила, что мера была призвана минимизировать скопление большого числа пациентов в больницах в одно время, а следовательно сократить количество заражений.

В апреле руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина уточняла, что в России тогда доминировал вариант COVID-19 «стелс-омикрон» (ВА.2) — на него приходилось до 80% новых случаев. Его основные симптомы — кашель, высокая температура и потеря либо изменение обоняния или вкуса.