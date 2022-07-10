Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Коэффициент распространения COVID в России достиг максимума с февраля Общество, 07:28
Британские аналитики заявили о росте зимой в стране цены на электричество Экономика, 07:02
Байден связал визит в Эр-Рияд с желанием «противостоять агрессии России» Политика, 06:27
Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ Общество, 06:23
Взрыв произошел на заводе в американском штате Оклахома Общество, 06:01
В Киеве назвали «Железный купол» неподходящим для Украины Политика, 05:31
Spiegel узнал, что ФРГ нашла поставщика снарядов к обещанным Киеву танкам Политика, 04:59
Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики Политика, 04:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск Политика, 03:37
Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн Политика, 03:27
Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в ФРГ на годы Политика, 03:13
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02:46
Экс-главы МИД и Минздрава поборются за пост премьера Британии Политика, 02:36
Количество пострадавших при протестах на Шри-Ланке увеличилось до 45 Политика, 02:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ

Симптомы коронавируса и других острых респираторных вирусным инфекций (ОРВИ) сейчас практически не различаются, рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — сказала эксперт.

Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно оформить больничный
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Во время последней волны коронавируса, пик которой пришелся на январь и февраль (13 февраля в стране выявили почти 204 тыс. новых случаев заражения), москвичам с симптомами ОРВИ разрешали оформлять больничный не выходя из дома и записываться к врачу онлайн. Врачи консультировали пациентов по телефону, однако возможность пройти очный осмотр оставалась.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорила, что мера была призвана минимизировать скопление большого числа пациентов в больницах в одно время, а следовательно сократить количество заражений.

В апреле руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина уточняла, что в России тогда доминировал вариант COVID-19 «стелс-омикрон» (ВА.2) — на него приходилось до 80% новых случаев. Его основные симптомы — кашель, высокая температура и потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Теги
коронавирус ОРВИ симптомы
Материалы по теме
В России за сутки выявили 3,4 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
В России сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно оформить больничный
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter