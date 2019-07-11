В Крыму освободили от должности главу МВД

Должность главы МВД Крыма Олег Торубаров занимал с августа прошлого года

Олег Торубаров (Фото: МВД по Республике Крым)

Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел Республики Крым. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по Республике Крым Ольгу Кондрашову.

«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по Республике Крым», — сказала она. По ее словам, Торубаров сейчас находится в Крыму, так как «является пенсионером органов внутренних дел России».

Торубаров с 2013 по 2018 год был главой алтайского МВД. В августе 2018 года президент России Владимир Путин назначил его министром внутренних дел Крыма.

До этого назначения он долгое время работал в полиции в Омской и Магаданской областях. После окончания Омской высшей школы МВД в 1980 году он 11 лет служил в областном управлении по борьбе с организованной преступностью (пять лет он был его главой). С 2002 по 2004 год Торубаров руководил криминальной милицией УВД Магаданской области, с 2004 по 2007 год возглавлял региональный главк. В июне 2007 года Торубаров указом президента был назначен главой УВД по Калужской области, а в августе 2013 года он возглавил ГУ МВД России по Алтайскому краю.