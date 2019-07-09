Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко уходит в отставку по состоянию здоровья. Об этом в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На этой неделе Александр Иванович Голенко по состоянию здоровья напишет заявление об увольнении», — говорится в заявлении.

Глава региона также отметил, что новый министр здравоохранения республики будет назначен 11 июля. Место Голенко займет главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Голенко возглавил министерство здравоохранения в сентябре 2015 года. До этого он работал замминистра с 23 декабря 2014 года. С 1995 по 2014 год руководил управлением здравоохранения Керченского городского совета.