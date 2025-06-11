На обложках учебников по всеобщей истории появятся кадры стыковки американского и советского космических кораблей и хоккейного матча СССР — Канада. Так планируется показать возможность сотрудничества сверхдержав

Фото: Александр Река / ТАСС

Обложки учебников по всеобщей истории для 11-х классов планируют обновить этой осенью. На них появятся кадры стыковки американского и советского космических кораблей по программе «Союз — Аполлон», а также хоккейного матча сборных СССР и Канады.

Об этом объявил помощник президента Владимир Мединский, выступая на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани, передает Минпросвещения.

«Работа над учебниками не останавливается, например, вы видите учебник 11-го класса — сейчас там на обложке по традиции фреска со здания ООН. Но у нового учебника, который будет готовиться осенью этого года, мы решили поменять обложку. Это учебник истории второй половины 20-го века, и мы хотим показать наш подход — образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами. Как должны строиться конкуренция и сотрудничество», — рассказал он.

Стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» состоялась 17 июля 1975 года. Это событие заложило основу для будущих международных полетов и стало знаковым в истории мирровой космонавтики. В 1972 году состоялась серия из восьми товарищеских матчей между сборными по хоккею СССР и Канады. Это были первые подобные встречи профессиональных хоккеистов. Первый матч выиграла советская сборная со счетом 7:3. Сборная Канады победила в четырех встречах серии, сборная СССР — в трех, один матч окончился ничьей.

В 2023 году появился первый единый учебник по истории для старшеклассников. Мединский выступал одним из авторов пособия. В учебник, в частности, добавили раздел про специальную военную операцию на Украине, упоминания иноагентов, расширили раздел о Латинской Америке.

Затем была представлена серия учебников по истории для учеников 5-9 классов, соавтором которых также выступил Мединский. В прошлом году их ввели в федеральный перечень учебников.

В новом учебном году у учащихся 5-7 классов увеличится количество часов на изучение истории с двух до трех часов в неделю. У школьников появится новый курс — «История нашего края» (34 часа для пятиклассников и 17 часов — для учащихся 6 и 7 классов). Также для 6–7-х классов добавили пять часов на изучение курса «Всеобщая история», 12 часов — на «Историю России».