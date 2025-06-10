Росавиация: ограничения ввели в аэропортах Ижевска и Кирова

Временные ограничения ввели в 13-ом за ночь аэропорте России

Помимо Ижевска и Кирова ранее ограничения ввели еще в 11 аэропортах России. На момент создания материала, пять из 13-ти воздушных гаваней остаются закрыты

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово), сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Киров», — написал он в своем телеграм-канале.

Российские аэропорты периодически приостанавливают свою работу на фоне угроз атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Всего за ночь, с 23:25 мск 9 июня до 6:12 мск 10 июня ограничения ввели в 13 аэропортах России — Калуги, Тамбове, Внуково, Домодедово, Жуковском, Шереметьево, Саратове, Самаре и Казани, а также Нижнекамске и Пулково.

На момент создания материала, ограничения на работу воздушной гавани сняли в Калуге, Саратове, Самаре и Тамбове и четырех московских аэропортах. Остальныегавани остаются закрыты.